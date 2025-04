Stand: 11.04.2025 09:30 Uhr Brüssel: Drapen vun’e Verdedigensministers

In Brüssel draapt sik vundaag de Verdedigensministers vun de sonöömte Ukrain-Kontaktgrupp. Bi dat Drapen geiht dat üm mehr Militärhölp för den Afwehrkamp gegen Russland. Grootbritannien hett al en Paket in’n Weert vun ümrekent mehr as fiefhunnert Millionen Euro künnig maakt. Un de Regeren in London denkt ok doröver na, Suldaten na de Ukrain hentoschicken. En Bericht vun den Telegraph na to uurdelen, kunnen düsse Suldaten denn bet to fief Johr lang in’e Ukrain blieven un hölpen, de Armee dor nee optostellen.

