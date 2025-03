Stand: 26.03.2025 09:30 Uhr Gröne Frakschoon hett sworen Anfang

Dat weer för de Grönen in Hamborg en sworen Anfang för de ne'e Legislatur. De Frakschoon kriggt ganz unvermoden mit Michael Gwosdz un Sina Imhof twee ne'e Vörsitters. All beid hebbt se ehrgüstern man blots mit en lierlütte Mehrheit wählt. Man en Spreker vun de Grönen meen, dat gifft keen Striet in de Frakschoon.

