Stand: 11.03.2025 09:30 Uhr Schuldenpaket

Hunnerte Milliarden Euro för’t Militär, för Straten, Brüchen un Schienen – för dütt Schuldenpaket mööt Union un SPD wieder na Mehrheiten kieken. Bi en Drapen mit de Grönen is güstern noch nix rutsuert. De Grönen, de bruukt een Week Tiet, üm jo oder ne to de Reform vun de Schuldenbrems to seggen. Union un SPD, de sünd op de Stimmen vun de Grönen anwiest.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch