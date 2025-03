Stand: 07.03.2025 09:30 Uhr EU: Mehr Geld för de Verdedigen

För ornlich Larm sorgt ok de Politik vun’e USA, wat de Ukrain angahn deit. Denn düsse Politik hett sik in’e verleden Tiet ja düchtig wat dreiht. Deswegen wüllt de Staten in’e EU nu ok düütlich mehr wat för jümehr Verdedigen utgeven. In Brüssel hebbt sik de Länner düsse Daag nu extra eenmal drapen hatt un sik op düssen Plaan op enigt. Sössuntwintig Staten vun jüm, de dor an dat Drapen an deelnahmen hebbt, de sünd bavento denn noch övereenskamen, dat se de Ukrain ok wiederhen Stütt geven wüllt. Man blots Ungarn hett sik as enzig Land wat dorgegenstemmt.

