Stand: 06.03.2025 09:30 Uhr Doden in Kaseern

Füerwehr, Nootdokter un Polizei harrn bi de Bunnswehrkaseern in de Osdörper Landstraat to doon. In de Riekpräsident-Ebert-Kaseern in Iserbrook hebbt se an'n Nameddag en Doden funnen. Dat hett de Füerwehr bekunnt. Noch weet een nich, an wat de Mann dootbleven is.

