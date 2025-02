Stand: 28.02.2025 09:30 Uhr Wahlkampafluss vun’e SPD in Hamborg

Wat de Hamborger SPD angahn deit, hett düsse ehren Wahlkamp güstern in dat „Uwe“ vun dat Klubhaus an’e Reeperbahn op St. Pauli afslaten. Dorbi sä Hamborgs Börgermeister Peter Tschentscher, dat he hapen dee, dat masse Lüüd an de Wahl an deelnehmen deen gegen den Rechtsruck. An Tschentschers Siet is dorbi ok de vörmalige Ministerpräsidentsche Malu Dreyer ut Rhienland-Palz ween. De Wahlümfragen na to uurdelen kunn bi de SPD in Hamborg mit över dörtig Perzent an’n Enn dubbelt so veel bi rutsueren as bi de SPD in’n Bund.

