Stand: 22.02.2025 09:30 Uhr Peter Tschentscher in’t Interview

Mit den Wahnensbo in Hamborg geiht dat wedder bargop. Dat see SPD-Börgermeister Peter Tschentscher in’t Topkandidaten-Interview mit NDR 90,3 un dat Hamborg Journal. Wi peilt wedder dat Maal vun 10.000 Wahnens an, meen Tschentscher. Bi de Boverlöven hett Hamborg verleden Johr man toleggt – op 6.500. Jüst is vördag kamen, dat Sleswig-Holsteen nu dubbelt so vele free-finanzeerte Wahnens boot as Hamborg.

