Wapenroh in'n Gaza-Striepen

Hüüt Morgen, Klock teihn, kümmt in Israel dat Kabinett vun Premierminister Benjamin Netanjahu tohoop. Dor wüllt se denn över de Wapenroh in'n Gaza-Striepen afstimmen, de se uthannelt hebbt. Wenn se denn kümmt, kunnen de Wapen vunaf Sünndag an schwiegen. Ok en Deel vun dat Afkamen is, dat de Hamas noch mehr Gieseln ut Israel freelaten schall. Dorför schüllt op’e anner Siet ok Palästinenser freekamen, de in Israel in Haft sitten doot. As de eersten Iel-Mellen vun dat Afkamen güstern Avend in‘e Medien weern, hebbt sik ok an’n Hamborger Höövtbahnhoff üm un bi 60 Lüüd to en Kundgeven drapen, wo se sik freit hebbt.

