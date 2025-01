Stand: 16.01.2025 09:30 Uhr Düütschlandticket för Senioren

In Hamborg schall dat en Düütschlandticket för Senioren geven. Dorför hett sik güstern de Hamborgsche Börgerschop stark maakt. Wannehr dat Ticket kümmt un woveel dat kössen schall, is noch nich kloor. Rentners, de de so nöömte Grundsekern kriegen doot, betahlt al siet Anfang vun’t Johr weniger: för se köst dat Düütschlandticket blots 22 Euro 50 in Maand.

