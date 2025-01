Stand: 16.01.2025 09:30 Uhr Spoort

De FC St. Pauli hett ok sien twete Bunnsliga-Partie in’t ne’e Johr verloorn. Speelt hebbt se 0 to 1 gegen den Vfl Bochum, de an’t Enn vun’e Bunnsliga-Tabell steiht.

Beter lopen is dat för de düütschen Handballers. Bi jümehr erstet Speel bi de Weltmeesterschop hebbt se in’t däänsche Herning gegen Polen wunnen - mit 35 to 28. Un ok de Hamborger Tennisspelerin Eva Lys kann sik freien. Se hett dat bi de Australian Open in de drüdde Runn schafft.

