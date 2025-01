Stand: 15.01.2025 09:30 Uhr Vörwahlümfraag in Hamborg

Woans wüür Hamborg wählen, wenn al an'n Sünndag Börgerschopswohl weer? Dat is bi’n ne'n Hamborg-Trend in Opdrag vun'n NDR fraagt worrn – Infratest Dimap harr de Ümfraag maakt. Un rutkamen is: Root-Gröön harr wieder kloor de Majorität. De SPD kummt op eenundörtig Perzent un de Grönen op tweeuntwintig Perzent. Dormit kunn Root-Gröön sien Vörsprung in'n Vergliek mit de verleden Ümfraag ut'n November licht utboon. De CDU kummt op söventeihn Perzent, de AfD op negen un De Linke op fief Perzent. FDP un BSW liggt bi veer Perzent.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch