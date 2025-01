Stand: 15.01.2025 09:30 Uhr Start vun de E-Patienten-Akt

Vundaag geiht dat in Hamborg mit de elektroonsch Patientenakt los. Hamborg is en vun de Pilotregionen in Düütschland. Hier warrt test, wo goot de Saak in'n Praxisalldag löppt. Patienten, de wat dorgegen hefft, dat jümehr Diagnosen un Rezepten dor afspiekert warrt, mööt dat bi'n Dokter kunnig maken. De Chaos Computer Club harr jüst eerst wohrschoot, dat dat bi de Akt Sekerheitslücken geev. De Datenschutzbeopdragte seggt man, dat de Problemen in Hamborg al löst weren.

