Stand: 15.01.2025 09:30 Uhr Verhanneln över Wapenroh in Gaza

In'n Gazastriepen gifft dat woll grote Chancen op en Wapenroh. De "Times of Israel" schrifft, dat twüschen de islamistisch Terrororganisatschon Hamas un Israel verhannelt warrt – un dat dat woll blots noch üm Details geiht. Dat güng apenbor ok dorüm, dat de Hamas de övrigen Geiseln freilett. Se harr vör üm un bi eenunhalf Johr en Terrorattack op Israel maakt. Vun denn af an geiht Israel gegen de Hamas in Gaza vör.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch