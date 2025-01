Stand: 15.01.2025 09:30 Uhr Klaag gegen Musk

De Börsenopsicht in de USA klaagt gegen Elon Musk. Dat geiht üm sien Koop vun Twitter-Aktien in't Johr 2022. Em warrt vörsmeten, he harr nich rechttietig kunnig maakt, dat he mehr as fief Perzent vun de Aktien köfft. So harr Musk denn wieder Twitter-Aktien to'n lütten Pries köpen kunnt. He schull so tominnst 150 Millionen Dollar spoort hebben. Musks Afkaat wiest all dat torüch.

