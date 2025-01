Stand: 15.01.2025 09:30 Uhr Mann vun Bus anföhrt

An'n Theodor-Heuss-Platz is en Footgänger an'n Avend vun en HVV-Bus anföhrt worrn. He keem dorbi swoor to Schaden. En Dokter un en Sani bröchen em na't Krankenhuus. De Bus harr ok batsch bremst un de Polizei seggt, dorbi weren Fohrgäst licht to Schaden kamen.

