Stand: 14.01.2025 09:30 Uhr Wokeen mutt för Polizeiinsätz betahlen?

Dat Bunnsverfatensgericht uurdeelt vundaag över en wichtige Saak, bi de sik dat üm uns Stüergeld dreihen deit: Dat geiht üm de Fraag, wokeen dorför betahlen mutt, wenn de Polizei bi Footballspelen mit to Gang is. Ok op de beiden Hamborger Clubs, den FC St. Pauli un den HSV kunn en ganzen Barg wat op tokamen, wat dat kösten deit, wenn se tokamen Tieden de Polizeiinsätz nu betahlen schullen. Wenn dat Uurdeel vun dat Bunnsverfatensgericht in düsse Richt utfallen schull, denn kunn dat angahn, dat ok de Veranstalters vun Stratenfesten, Wiehnachtsmarkten oder Karnevalsümtöög deep in jümehr Taschen ringriepen un betahlen mööt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch