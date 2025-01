Stand: 14.01.2025 09:30 Uhr Initschatiev för mehr barrieerarme Fähren

Op Finkwarder sett sik en Initschatiev vun’e Börgerslüüd för mehr barrieerarme Fähren in. Se bekrittelt, dat dat to’n Bispeel Lüüd, de in’n Rullstohl sitten doot, swoor hebbt, in ole Fährscheep na binnen hen rintokamen un dat de ne’en Scheep dor blots af un to op de Lien 62 ünnerwegens sünd. Welk vun de Fohrgäst müssen denn laang op de neegste Fähr op töven. Op de anner Siet, dor maakt de HADAG aver kloor, dat prinzipjell all Lüüd, de en Beinträchtigen hebbt, mitföhren köönt. Mehr to dat Thema finnt een ok in uns NDR Hamborg App.

