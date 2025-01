Stand: 14.01.2025 09:30 Uhr Handball-WM geiht los

De Handballfans kiekt vunaf vundaag na uns Naverland na Däänmark hen. Denn dor geiht de Handball-Weeltmeesterschop los. Alltohoop finnt düsse in dree Länner statt: in Däänmark, Noorwegen un Kroation. Dat düütsche Team is bi düsse WM in de Stadt Silkeborg ünnerkamen, de middenbinnen in Däänmark liggen deit. Morgen steiht denn för jüm dat eerste Speel op’n Plaan gegen Polen.

