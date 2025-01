Stand: 14.01.2025 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vun de Sünn kriegt wi vundaag nich veel to sehn. Sünd veel Wulken ünnerwegens. Af un to gifft dat Spütterregen, weswegen dat denn ok glatt warrn kunn. De Temperaturen kaamt vundaag meist nich över veer Graad henweg. Opstunns sünd dat noch null Graad op Finkwarder. Un hier un dor kann vundaag ok de Wind mal ’n beten wat duller utfallen. Morgen warrt dat denn ’n Ticken wat warmer, dat gifft weniger Regen, man liekers kriegt wi ok dor de Sünn kuum wat to sehn.

