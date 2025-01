Stand: 13.01.2025 09:30 Uhr Schööt in St. Georg

In St. Georg sünd in de Nacht Schööt fullen. Dorbi is minnst een Mann versehrt worrn. Folgens de Polizei, steiht sien Leven aver nich op't Speel. Passeert is de Saak vör en Lokal an'n Hansaplatz in St. Georg. Dor hebbt twee Gruppen op'nanner schaten. In de Nacht hebbt se denn fief Keerls eerstmal fastnahm. Op de Flucht is nu nüms mehr. Üm wat dat bi de Striederee güng, is noch nich rut.

