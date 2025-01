Stand: 13.01.2025 09:30 Uhr Jümmer mehr Krüüzfohrten

1,3 Millionen Krüüzfohrt-Gäst: So veel hett Hamborg in't verleden Johr tellt. Un dat is en ne'en Rekord. Meist 270 Mal hebbt Krüüzfohrtscheep in't verleden Johr in Hamborg fastmaakt. För düt Johr reekt de stadtegen Krüüzfohrtsellschop Cruise Gate Hamborg gors mit 300 Anlööp. Üm un bi half vun de Scheep bruukt bi jemehrn Stopp in Hamborg Landstroom.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch