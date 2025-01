Stand: 13.01.2025 09:30 Uhr Wo hooch sall de Elvtower ween?

Bummelig 100 Meter is de Elvtower nu hooch. Langt dat, oder sall he - so as plaant- dubbelt so hooch warrn? Linke un poor Kritikers wüllt, dat he so hooch blifft, as he nu is. Man bi de Stadtentwickelnsbehöörd hebbt se utreekt, dat sik de körtere Elvtower gor nich reken deit. Wat Senatersch Karen Pein seggt, wöörn sünnerlich de böversten Stockwarken de Privatinvester högere Quadratmeter-Priesen bi de Hüer inbringen.

