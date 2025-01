Stand: 13.01.2025 09:30 Uhr Kriegsscheep ut Sweden in de Oostsee

Opmal sünd Ünnerwaterleitens, de uns mit Stroom versorgen doot, twei. Sowat is in letzte Tiet fakener in de Oostsee passeert. Dorüm löppt dor nu en Insatz vun't Bündnis för Verdedigen NATO. Un dorför schickt Sweden nu bet to dree Kriegsscheep. Swedens Ministerpräsident Ulf Kristersson sä dorto: "Wi un uns Naverlänner sünd hybride Angrepen utsett". Westliche Politikers glöövt, dor stickt Russland dorachter."

