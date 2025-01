Stand: 13.01.2025 09:30 Uhr Australian Open

Dat weer en reellet Speel. Dat sä de Hamborger Tennisprofi Alexander Zverev över sien Sieg to'n Optakt vun de Australian Open. In dree Sätz hett he den Franzosen Lucas Pouille slaan. Een Runn wieder is ok Laura Siegemund. Se hett de Amerikanersch Hailey Baptiste in dree Sätz slaan.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch