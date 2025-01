Stand: 11.01.2025 09:30 Uhr Neejohrsbegröten bi de Grönen

Festliche Kuliss för de Gröne Butenminmistersch. Annalena Baerbock weer güstern Avend bi de Neejohrsbegröten vun de Gröne Frakschoon in 't Hamborger Raathuus. Een Thema weer de Frachter, de dor in de Oostsee havareert is. Wat dat utsüht hett de de russ'sche Schaddenflott tohöört. Baerbock holl Russland vör, se nehmt en Katastrooph för de Ümwelt bewusst in Koop. De Neejohrsbegröten vun de Grönen stunn ganz in't Teken vun de Bunnsdags- un de Börgerschopwahl.

