Stand: 11.01.2025 09:30 Uhr Havareerten Tanker warrt na Oosten sleppt

De havavreerte Tanker, över den Baerbock dor snack, den sleppt se nu na Richt Oosten hen. Dat verlangt de Sekerheit, sä en Spreker vun dat Havariekommando. Tovör leeg de Tanker vör dat Eiland Rügen. Dat Schipp sall minnst 25 Kilometer wegsleppt warrn. De "Eventin" höört Russlands so nöömte Schaddenflott to. Dat se keen Strafen ut‘n Westen wegen den Krieg in de Ukrain kriegt, bruukt Russland heemlich anner Schepen.

