Stand: 11.01.2025 09:30 Uhr Wahlkamp

In Hamborg dreiht sik ja al allens üm den Wahlkamp. Ok bunnswiet geiht dat nu richtig los. SPD, CDU un AfD maakt sik vundaag för de hitte Wahlkamp-Tiet praat. In Berlin wüllt de Sozialdemokraten Olaf Scholz offiziell to'n Kanzlerkandidaten maken. Un in't sass'sche Riesa sall Alice Weidel to de AfD-Kanzlerkandidatsche maakt warrn. Bi de CDU slütt de Bunnsvörstand sien twee Daag lange Klausur in Hamborg af.

