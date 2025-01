Stand: 11.01.2025 09:30 Uhr Facebook-Entscheden över Transminsch

Facebook mutt en Bidrag to en Hamborger Transminschen löschen. Dat hett dat Hamborger Landgericht so entscheedt. De Gröne Börgerschopafornte Adrian Hector harr sich dorgegen wehrt, dat sien Geburtsnaam gegen sien Willen op de Plattform öffentlich maakt worrn is. Dat ne'e Gesett to de Sülvstbestimmen schuult de Rechten vun Transminschen. Dor is dat verbaden, dat afleggte Naams - so steiht dat dor "openleggt oder utforscht" warrt. De Entscheden in Hamborg is een vun de Eersten to dat ne'e Gesett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch