Stand: 11.01.2025 09:30 Uhr Sworen Unfall mit Radfohrer

Op Finkwarder is an'n Avend en Radfohrer, de för en Toleverdeenst ünnerwegens weer, so swoor to Schaden kamen, dat he nu op Leven un Dood liggt. Folgens de Polizei hett de 21-Johrige woll en Wagen översehn, de vun en lütten Nevenstraat na den Finkwarder Noorddiek rinfohrt is. De Autofohrer kunn nich mehr to rechte Tiet bremsen. De Radfohrer is gegen de Windschuulschiev prallt un is dorbi so swoor versehrt worrn, dat se em noch an de Unfallsteed wedder torüch in't Leven halen mussen.

