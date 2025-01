Stand: 11.01.2025 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat warrt vundaag en wunnerschönen Dag mit veel Sünnenschien bi bet to dree Graad. Af un an kümmt ok mal en frischen Wind ut Noordwest bet Noord dorto.

Un morgen süht dat meist jüst so ut. En gode Mööglichkeit also eenfach mal rut an de frische Luft to gahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch