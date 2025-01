Stand: 10.01.2025 09:30 Uhr Naturkunnmuseum in’n Elvtower?

Treckt dat Naturkunnmuseum in den Elvtower? Bi de Diskuschoon in den Huushooltsutschuss hett SPD-Bosenatersch Karin Pein kloor maakt: De Senat ünnersöcht, wat dat weertschoplich weer oder nich. Gegenwind keem vun den SPD-Afornten Markus Schreiber: De Stadt müss Hüer betahlen, schull dat Museum intrecken un weer denn as he see „vull binnen in den Elvtower“ – un dat weer nich vereenbor mit dat, wat opstünns beslaten worrn is, so Schreiber.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch