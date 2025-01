Stand: 10.01.2025 09:30 Uhr 2024 weer dat warmste Johr

2024 weer dat warmste Johr siet Temperaturen meten warrt. Dat hebbt Fachlüüd vun dat EU-Programm „Copernicus“ mitdeelt. Op de hele Welt weer dat verleden Johr in’n Snitt mehr as 1,5 Graad warmer as in’t vörindustrielle Tietöller – also twüschen 1850 un 1900. Dat 1,5 Graad-Maal vun dat Pariser Klimaafkamen gellt dormit noch nich as verfehlt – üm dat to beoordelen kiekt de Fachlüüd sik en längeren Tietruum an.

