Stand: 10.01.2025 09:30 Uhr ARD-Düütschlandtrend

Goot söss Weken vör de Bunnsdagswahl deit sik in de Ümfragen ok wiederhen meist nix. In den ne’en ARD-Düütschlandtrend verleert CDU un CSU twoors en beten wat an Tostimmen – de Union liggt man jümmers noch kloor vör all anner Parteien. Vundaag kümmt de Bunnsvörstand vun de CDU to en Klausurdagen in Hamborg tohoop. En Swoorpunkt op dat Tweedaags-Drapen schall de Weertschopspolitik ween.

