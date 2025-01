Stand: 09.01.2025 09:30 Uhr Bränn üm Los Angeles

In de Region üm Los Angeles in de USA brennt dat graad wedder bannig dull. US-Präsident Joe Biden nööm de Region nu as en Katastrophenrebeet. He hett ok de Natschonalgarr dor henordert. Se schall de Füerwehr in de Region ünnerstütten. Tominnst fief Minschen sünd in de Bränn al ümkamen. Mehr as dusend Hüüs sünd afbrennt.

