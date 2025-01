Stand: 09.01.2025 09:30 Uhr Lüüd ahn Ünnerdack in Hamborg

In Hamborg leevt üm un bi 3.800 Lüüd op de Straat. Dat mellt dat Stratenblatt Hinz un Kunzt. De Tahlen hefft se ut'n Wohnungslosenbericht vun'n Bund. 2018 geev dat noch halbig so veel Minschen ahn Ünnerdack in Hamborg. Graad sünd baven op noch üm un bi 1.700 Lüüd in Steden vun de Stadt in Logis or se sünd bi Frünnen ünnerkamen. Tosamentellt leevt in Düütschland bummelig 47.000 Minschen op de Straat.

