Stand: 09.01.2025 09:30 Uhr Ne'e Leid vun Olympia-Stüttsteed

De Hamborger Stüttsteed för Olympia hett en ne'e Leid. Anne Gnauk övernimmt dat Amt. Se weer lang in de Leid vun'n HSV e.V. un dor harr se ok al veel mit Profi-Sportlers to doon: to'n Bispeel mit de Beach-Volleyballersche Laura Ludwig un mit'n Sprinter Owen Ansah. Gnauk schall sik denn in Tokunft dorüm sorgen, dat de Profi-Sport in'n Noorden föddert warrt. Mach ween, dat to de Opgaven ok en ne'e Olympia-Bewarven vun Hamborg tohöört.

