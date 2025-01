Stand: 08.01.2025 09:30 Uhr Wahlkampoptakt för de SPD

„Hamborg vereent” – dat is dat Motto vun de SPD för den Börgerschopswahlkamp. Den Optakt hett de Partei güstern in den Bessenbinderhoff fiert. Topkandidaat un Börgermeister Peter Tschentscher see: De SPD in Hamborg will en starke Weertschop, man dorbi nich allens de Klimaschuul ünnerornen – dat kunn een as Siedenpiek gegen de Grönen verstahn. An’n 2. Martmaand wählt Hamborg de ne’e Börgerschop.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch