Stand: 08.01.2025 09:30 Uhr Trump op Presskonferenz

Donald Trump sorgt mit ne’e Versprekens un ne’e Drauhen wedder för Opregen. Op en Presskonferenz hett de tokamen US-Präsident nich utslaten, dat Militär intosetten, üm Kontrol över den Panama-Kanaal to kriegen. Un denn verlang he, dat de NATO-Staten jümehr Utgaven för de Verdedigen mehr as verdubbeln schüllt. För de Tokumst vun de USA snack Trump vun en gollen Tietöller.

