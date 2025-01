Stand: 08.01.2025 09:30 Uhr Ünnersöken to Warv för Alkohol

As dat lett hett dat Bunnssundheitsministerium en Ünnersöken mit en Raatslag to’t Thema Warv för Alkohol ignoreert. Dat wiest Recherchen vun den Bayerischen Rundfunk. De Ünnersöken hett woll dorto raadt, Warv för Sprit heel un deel to verbeden, dormit de Lüüd weniger Alkohol drinkt. Nakamen is dor man nix na. In’n Opdrag geven harr de Ünnersöken dat Sundheitsministerium, man bekannt maakt hett ehr dat Ministerium folgens de Recherchen nich.

