Tourismus in Hamborg

Touristen kaamt ok wieder geern na Hamborg. Dat see güstern Michael Otremba, Baas vun Hamborg Tourismus. He geiht dorvun ut, dat ok düt Johr wedder Milljonen Minschen Hamborg besöken warrt, wohrschienlich sogor mehr as verleden Johr. Vör allen dat Kulturanbott un de Messen lockt de Minschen na uns Stadt hen.

