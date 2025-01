Stand: 07.01.2025 09:30 Uhr Füer in Ottensen un Lohbrüch

Twee grote Füer hollt de Hamborger Füerwehr siet güstern Avend in Gang. Dat een is in Ottensen, dat anner in Lohbrüch. Dor stünn de Neebo vun de Grundschool Mendelstraat vull in Flammen. Ok hüüt Morgen hebbt dor noch üm un bi föfftig Insatzlüüd mit dat Löschen to doon hatt. Maleschen geev dat ok dör den dullen Wind, wodör dat Füer ümmer wedder in Gang kööm. To glieken Tiet brenn in Ottensen de Dackstohl vun en Mehrparteienhuus, nadem dat dor en Verpuffen geven hett. Bi dat Füer an de Grote Brunnenstraat sünd dree Lüüd bi to Schaden kamen, bi een Fro geiht dat goors üm Leven un Doot.

