Stand: 07.01.2025 09:30 Uhr Storm hollt de Füerwehr in Gang

Blangen de beiden Füer hett de Hamborger Füerwehr ok mit den Storm to doon hatt. 75-mal müss se wegen afbraken Twiegen un rünnerfullen Dackpannen rut. In Tonndörp is en Boom op en Auto fullen. Un ok wegen en Boom sünd de ICE-Strecken Hamborg-Berlin un Hamborg-Hannober dicht ween.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch