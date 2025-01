Stand: 07.01.2025 09:30 Uhr Mangel an Fachlüüd in’n Alldag to marken

Söven vun teihn Lüüd in Hamborg föhlt sik vun den Mangel an Fachlüüd direktemang in jümehren Alldag bedrapen. Dat is bi en nich-repräsentatiev Ümfraag bi rutsuert, de #NDRfragt maakt hett un wo üm un bi 2.700 Lüüd jümehr Menen to bistüert hebbt. Ok de mehrsten Ünnernehmers markt dat Ganze ok, denn so as dat heet, mööt Bedrieven in Hamborg goors Opdrääg aflehnen.

