Wahlkamp in Hamborg

Stand: 06.01.2025 09:30 Uhr

Dat soorgt graad vör Maleschen bi’n Verkehr: Bi en LKW-Unfall op de A1 sünd 18 Minschen licht to Schaden kamen. De Autobahn is twüschen de Anslusssteden Barsbüddel un Stapelfeld in beide Richten dicht. Wat de Polizei seggt, is bi den LKW hüüt in de Fröh en Riepen platzt. He is denn gegen en Brüchpieler anföhrt. Dörch Delen vun den LKW sünd denn ok annere Fohrtöög to Schaden kamen. Statiker kiekt sik graad an, wat de Brüch noch stabil is.

