Stand: 06.01.2025 09:30 Uhr Later na de School

De Hamborger FDP, de will, dat de Ünnericht eerst üm Klock 9 anfangen deit, tominnst an wiederföhrende Scholen. Se meent, denn kunnen de Schölers mehr slapen un sik beter konzentreren. De Warkshop Erziehung un Wetenschop, de is apen för den Vörslag un meent, dat kunn doch Pilotprojekten geven. De Hamborger Schoolbehöörd, de meent, dat dat nu al mööglich weer, later mit de School antofangen. Dat gifft al Scholen, de dat maakt, toon Bispill dat Helene-Lange-Gymnasium oder de Max-Schmeling-Stadtdeelschool.

