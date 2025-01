Stand: 06.01.2025 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi Wulken, af un to en beden Regen. Twüschendörch, besünner an’n Namiddag, lockert dat op un de Sünn kiekt dörch. An’n Avend kann wedder wat daalkamen. Dat Ganze bi bet to 11 Graad. Opstunns meet wi bi ju in Hoorn 10 Graad. De Wind weit middeldull bet frisch ut Süü oder Süüdwest mit starke Böen, an’n Avend stürm’sche Böen. Morgen vele Wulken un af un to Schuers mit Regen, deels mit Snee. Kann ok Graupelgewidders geven bi bet to 5 Graad.

