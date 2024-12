Stand: 27.12.2024 09:30 Uhr Hannelore Hoger is doot

Hannelore Hoger is doot. De Schauspelersch is mit 82 Johr in Hamborg sturven. Bekannt is se sünnerlich as Kommissarsche in de ZDF-Serie "Bella Block" worrn. Man se stunn ok in masse Theaterrullen op de Bühn. ZDF-Intendant Norbert Himmler sä, Hoger weer en heel un deel besünner Persönlichkeit un en grootoordige Schauspelersch.

