Stand: 19.12.2024 09:30 Uhr Wohrschau vör verkehrte Nettbreven

Kriminellen maakt opstünns mit Nettbreven Druck op Lüüd in Hamborg. Dor steiht binnen, dat se Ümweltafgaven betahlen schüllt, de dat man gor nich geven deit. As Afsenner is dor dat Amtsgericht Hannover nöömt. De Bedregers drauht in jümehr Schrievens, dat se Saken vun de Lüüd pannen wörrn, wenn nich betahlt warrt. Wokeen so en Mail kriegen deit, kann den Afsenner bi de Polizei mellen – un op gor keen Fall schull he betahlen.

19.12.2024

