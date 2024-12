Stand: 16.12.2024 09:30 Uhr Wapenverbott nu överall in’n öffentlichen Naverkehr

Dat Verbott vun Wapen sall nu ok överall in’n öffentlichen Naverkehr gellen. Siet vundaag sünd Wapen, Metzen, Knüppel in Bussen un S- un U-Bahnen un ok op Fähren verbaden. Wokeen sik dor nich an hollen deit, de mutt mit en Straafgeld vun bet to 10.000 Euro reken. An de Bahnhööv warrt noch Henwiesschiller dorto opbummelt. An’n Vörmeddag wüllt de Binnen- un Verkehrssenater noch mehr to dat ne’e Wapenverbott seggen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch