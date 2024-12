Stand: 02.12.2024 09:30 Uhr Klaag gegen Biontech

En Hamborger Doktersch, de hett den Corona-Impstoff-Hersteller Biontech verklaagt. Se meent, se hett vunwegen de Impen Maleschen mit de Gesundheit un will nu Geld as Utgliek hebben. Dat Landgericht warrt in düsse Minuten dat Urdeel künnig maken. De Fruu gifft an, dat se, siet se impt worrn weer, Wehdaag hett, slapp is un slecht slapen kann. In März harr dat Hamborger Landgericht en Klaag, de ähnlich weer, torüchwiest.

